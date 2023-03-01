Санкции работают: как упали доходы России от экспорта нефти и газа

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа сократились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Доходы Москвы обрушили западные санкции против энергоносителей агрессора.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

В январе этого года от экспорта нефти и газа Россия заработала 18,5 млрд долларов. Это на 38% меньше, чем 30 млрд долларов, которые поступали в Москву за месяц до вторжения в Украину.

Если в 2022 году Кремль только на продаже энергоносителей заработал 146 млрд евро, то в этом году вынужден был продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль объяснил – причиной снижения доходов России стали санкции со стороны Запада.

"Мы ожидаем, что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутой в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", – заявил Бироль.

Однако, по словам эксперта, Западу необходимо и дальше заботиться об экономии энергии и безопасности поставок. В частности, из-за роста спроса со стороны Китая и ненадежности РФ как поставщика.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу эмбарго ЕС на поставку российской нефти. В тот же день заработал лимит цены на энергоноситель, введенный Евросоюзом, G7 и Австралией. Таким образом, РФ потеряла рынок, который охватывал около половины поставок страны в начале года. А в конце февраля Евросоюз в очередной раз заявил о решительном намерении отказаться от российского газа .

Падения доходов РФ от экспорта нефти и газа ощутимо отражаются на госбюджете. Так, в январе его дефицит достиг 25 млрд долларов – самого критического уровня с момента дефолта в 1998 году.