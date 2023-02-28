Япония усилила санкции против РФ: кого коснутся ограничения

Власти Японии вводят новые санкции против 48 физических лиц – россиян и приспешников оккупантов, а также против более 70 организаций. Список ограничений был опубликован на сайте МИД страны.

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Под персональные санкции попали заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин и президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Ограничения также коснутся сотрудников администрации Путина. В частности, начальника управления по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и его заместителя – Бориса Рапопорта. Также в немилость Японии попали сотрудники российского Генштаба.

Отдельное место в санкционном списке отведено представителям аннексированного Россией Крыма, псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" и коллаборантам, причастным к аннексии частей Запорожской и Херсонской областей.

Что касается компаний, на которые распространяется экспортный запрет – это ЧВК "Вагнера", "Росбанк", институты Российской академии наук и другие организации. В случае обнаружения их активы будут заморожены.

Напомним, первые санкции против России Япония ввела еще в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения. Ограничения коснулись президента РФ Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, а также банков и предприятий. После этого санкционный список только расширялся. Так, 27 января правительство Японии ввело ограничения против 49 российских компаний, 3 организаций и 22 физических лиц. А уже в начале февраля страна присоединилась к ограничению цен на российские нефтепродукты .