Великобритания ввела санкции против "Росатома" и четырех российских банков

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли в пятницу, 24 февраля, объявил о новом пакете санкций и торговых мер против России, включающем запрет на экспорт всех товаров, которые Россия использовала на поле против Украины. В санкционный пакет попали четыре банка, а также госкорпорация "Росатом".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Под санкции попали банки: "УралСиб", "Зенит", МТС-банк, а также банк "Санкт-Петербург" (БСПБ).

Кроме того, ограничения ввели в отношении 34 руководителей, связанных с компанией "Ростех", корпорацией "Алмаз-Антей", государственной российской компанией, специализирующейся на производстве ракет "земля-воздух" и огнестрельного оружия для самолетов.

Великобритания также ввела санкции против физлиц, поддерживающих войну России против Украины:

Маттиаса Варнига – генеральный директор "Северного потока-2";

Любовь Кабаевой – мать бывшей российской гимнастки и депутата Госдумы Алины Кабаевой, которая, как утверждают в правительстве Великобритании, якобы имеет близкие личные отношения с Путиным;

Алексея Дюмина – бывший главный охранник Путина;

Алексея Козака — сын бывшего вице-премьера и РФ Дмитрия Козака;

20 руководителей "Газпрома" и "Аэрофлота", включая главу "Газпрома" и бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова и двух действующих министров России.

Что касается торговых мероприятий, то они включают в себя запрет на экспорт авиационных деталей, радиооборудования и электронных компонентов, которые могут быть использованы российским ВПК, в том числе в производстве БПЛА.

"Торговые санкции работают. Импорт товаров Великобританией из России упал на 99% со времен до вторжения, а экспорт товаров в Россию сократился почти на 80%. Работая вместе с нашими международными партнерами из G7, Министерство бизнеса и торговли вводит санкции, чтобы еще больше подорвать возможности Путина вести войну против Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", - прокомментировал секретарь по бизнесу и торговле Кэми Бадёнок.

Отметим, что ЕС не смог ввести санкции против "Росатома". Известно, что против выступила, в частности Венгрия.

Напомним, в прошлый раз Великобритания объявляла о новых санкциях против России на фоне визита Зеленского.

Источник фото: ua.depositphotos.com