Британия передаст £2,3 миллиарда от продажи Абрамовичем "Челси" в фонд помощи пострадавшим от войне в Украине - СМИ

Правительство Великобритании намерено передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных олигархом Романом Абрамовичем за продажу в 2022 году футбольного клуба "Челси", в новосозданный фонд помощи пострадавшим от войне в Украине, сообщает британская газета The Telegraph.

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Как указывает издание, сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще неназванный фонд в течение нескольких недель. Сейчас же британские власти завершают оформление документов для получения необходимого одобрения Европейского союза.

"Инсайдеры в правительстве говорят, что новый фонд вот-вот получит одобрение Комиссии по благотворительности. Однако понятно, что они также должны получить окончательный зеленый свет от Европы, поскольку там Абрамович также находится под санкциями", - указывает газета.

В соответствии с соглашением, заключенным между британским правительством и Абрамовичем при продаже "Челси" консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боли в мае прошлого года, новый фонд должен будет возглавить бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз.

По данным издания, в течение примерно двух недель будут известны детали о руководстве благотворительной организации и ее проектах. Ожидается, что в него войдут "несколько всемирно известных гуманитарных и деловых руководителей". Сам Пенроуз, как указывает The Telegraph, очевидно, постоянно контактировал с правительством, а также посещал Украину в течение 2022 года.

"Побывав на местах и изучив все районы, сильно пострадавшие от конфликта, он заявлял Telegraph Sport в прошлом году, что фонд сможет удовлетворить неотложную потребность в увеличении масштабов предоставления гуманитарной помощи, включая медицинское оборудование и удовлетворение потребностей пострадавшего от конфликта населения вблизи линии фронта в обеспечении питанием и основными услугами, образованием и медицинской поддержкой", - отмечает СМИ.

Указано, что идея создания фонда возникла у Абрамовича, когда он выставил футбольный клуб на продажу в начале марта 2022 года, когда столкнулся с британскими санкциями из-за войны России с Украиной. При этом Пенроуз, очевидно, лично с российским миллиардером никогда напрямую не встречался.

Юридические же обязательства в соглашении о создании фонда гарантируют, что ни Абрамович, ни "Челси" никогда не смогут извлечь выгоду из средств, для этого фонда предназначенных.

Напомним при этом, что и в Украине Абрамович с октября находится под санкциями, однако в отношении них применена отсрочка до завершения обмена пленными с РФ. Известно, что олигарх задействован в переговорах по этой теме, в частности непосредственно участвовал в масштабном обмене в конце сентября.