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Великобритания ввела санкции против еще четырех российских олигархов за финансовую поддержку войны

Великобритания ввела санкции против еще четырех российских олигархов за финансовую поддержку войны

Правительство Великобритании 2 ноября ввело санкции против Александра Абрамова, Александра Фролова, Альберта Шигабутдинова и Айрата Шаймиева. Все четыре российских бизнесмена финансово поддерживают войну России против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Абрамов и Фролов — партнеры олигарха Романа Абрамовича, у которых крупные пакеты акций российского производителя стали Evraz. В Британии заморозили активы этих олигархов. Капитал Абрамова оценили в 4,1 млрд фунтов стерлингов, а Фролова – 1,7 млрд. Их инвестиции в недвижимость в Великобритании составляют около 100 млн фунтов стерлингов.

Также под санкции попали Айрат Шаймиев с капиталом 902 миллиона фунтов стерлингов и Альберт Шигабутдинов, общий капитал которого составляет 977 миллионов фунтов стерлингов. Олигархам запретили въезд в Великобританию, а их активы заморозили.

Шигабутдинов возглавляет татарстанское АО "ТАИФ", контролирующее предприятия российской энергетики, финансовых услуг, информационно-коммуникационных и цифровых технологий.

Шаймиев – гендиректор государственного АО "Татавтодор", занимающееся строительством и обслуживанием автомобильных дорог общего пользования в России.

Великобритания в целом ввела санкции против более 1200 человек и 120 организаций, в том числе более 120 олигархов с состоянием более 140 миллиардов фунтов стерлингов, связанных с поддержкой войны.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против металлургической компании Evraz Абрамовича еще в мае. Evraz поддерживает правительство России путем ведения бизнеса в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в добывающем, транспортном и строительном секторах.

Кроме того, Великобритания заморозила 10 миллиардов долларов двух бизнес-партнеров Абрамовича. Такая сумма рекордная.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан