Запрет на крипту и ограничение цен на нефть: ЕС официально утвердил восьмой пакет санкций против России

Совет Евросоюза 6 октября утвердил восьмой пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения вводятся как ответ на развязывание Россией войны против Украины и аннексию четырех украинских областей.

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Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Этот пакет вводит новые запреты ЕС на импорт стоимостью 7 миллиардов евро для ограничения доходов России, а также экспортные ограничения, что еще больше лишит военно-промышленный комплекс Кремля ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику - европейских услуг и опыта", - прокомментировали в Еврокомиссии.

Что включает восьмой пакет санкций против России

Очередным санкционным пакетом ЕС расширил перечень попавших под санкции физ- и юрлиц. В перечень добавили причастных к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сюда также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, например, высокопоставленные и военные должностные лица, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы.

Евросоюз согласовал дополнительные ограничения на импорт на сумму около 7 миллиардов евро.

Это положение в санкционном пакете включает, например, запрет на импорт российских готовых стальных изделий и полуфабрикатов (с учетом переходного периода для некоторых полуфабрикатов), машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и незолотые украшения.

8-й санкционный пакет запрещает все операции с Российским морским реестром, добавляя его в список государственных предприятий, на которые распространяется запрет на сделки.

Евросоюз запретил крипту для россиян на территории ЄС

Восьмой санкционный пакет включает запрет россиянам владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны.

Граждане России также не могут создавать аккаунты или сохранять цифровые активы в ЕС независимо от суммы кошелька (ранее было разрешено до 10 000 евро).

Кроме того, новый санкционный пакет предусматривает имплементацию в рамках ЕС соглашения G7 по установлению ограниченных цен на российскую нефть. Ограничения введут после 5 декабря 2022 для сырой нефти и 5 февраля 2023 для продуктов переработки нефти после дальнейшего решения Совета.

Ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.