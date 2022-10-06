Заборона на крипту та обмеження цін на нафту: ЄС офіційно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії

Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила восьмий пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження вводяться як відповідь на розв'язання Росією війни проти України та анексію чотирьох українських областей.

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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Цей пакет вводить нові заборони ЄС на імпорт вартістю 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також експортні обмеження, що ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Кремля ключових компонентів і технологій, а російську економіку — європейських послуг і досвіду", - прокоментували в Єврокомісії.

Що включає восьмий пакет санкцій проти Росії

Черговим санкційним пакетом ЄС розширив перелік фіз- та юросіб, які потрапили під санкції. В перелік додали тих, хто причетний до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, наприклад високопоставлені та військові посадові особи, а також компанії, що підтримують російські збройні сили.

Євросоюз погодив додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 мільярдів євро.

Це положення в санкційному пакеті включає, наприклад, заборону на імпорт російських готових сталевих виробів і напівфабрикатів (з урахуванням перехідного періоду для деяких напівфабрикатів), машин і приладів, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічні продукти та незолотих прикрас.

8-й санкційний пакет забороняє всі операції з Російським морським реєстром, додаючи його до списку державних підприємств, на які поширюється заборона на операції.

Євросоюз заборонив крипту для росіян на території ЄС

Восьмий санкційний пакет включає заборону росіянам володіти криптовалютними гаманцями на території єврозони.

Громадяни Росії також не можуть створювати облікові записи або зберігати цифрові активи в ЄС незалежно від суми гаманця (раніше було дозволено до 10 000 євро).

Крім того, новий санкційний пакет передбачає імплементації в рамках ЄС угоди G7 щодо встановлення обмежених цін на російську нафту. Обмеження запровадять після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів переробки нафти після подальшого рішення Ради.

Раніше міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.