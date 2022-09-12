"Велика сімка" може обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель

У компанії ClearView Energy Partners, що базується у Вашингтоні, заявили, що офіційні особи країн G7 обговорювали діапазон $40-60 за барель російської нафти.

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Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, верхня межа цього діапазону відповідає історичним цінам на російську нафту, тоді як нижня ближче до граничних витрат виробництва в РФ.

Президент Rapidan Energy Group Боб Макнеллі зазначив, що ті країни G7, які мали тривалі економічні та військові відносини з Росією, можуть бути прихильниками вищого ліміту, до того ж надто низька верхня планка ціни на російську нафту може позбавити частини ринку Саудівську Аравію та інших. експортерів нафти.

"Рівень ліміту визначатиметься як кількісними, так і якісними причинами", - зазначив Боб Макнеллі.

Нагадаємо, що Індонезія може розпочати купувати нафту у РФ.