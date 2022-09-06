Росія отримала більше грошей від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну

За перші шість місяців війни в Україні доходи Росії від експорту викопної енергії перевищили витрати на вторгнення в країну.

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Про це йдеться в дослідженні фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Так, у звіті CREA зазначено, що дохід РФ за цей період становив еквівалент 158 мільярдів євро. А вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро.

Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час як оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту. Вони показали, що Європейський Союз був найбільшим покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай з 35 мільярдами євро.

В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресурсів є Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, після Китаю.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, незважаючи на падіння обсягів експорту.

Нагадаємо, що країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти.