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Россия получила больше денег от продажи энергоносителей, чем потратила на войну
За первые шесть месяцев войны в Украине доходы России от экспорта ископаемой энергии превысили расходы на вторжение в страну.
Об этом говорится в исследовании финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
Так, в отчете CREA отмечено, что доход РФ за этот период составил эквивалент 158 миллиардов евро. А стоимость войны оценивается в 100 миллиардов евро.
Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, в то время как оценивались данные морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что Европейский Союз был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ЕС лидером по закупке российских энергоресурсов является Германия с объемом 19 миллиардов евро, что сделало ее вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире после Китая.
Аналитик CREA Лаури Милливирт объяснил, что Россия "все еще получает рекордные доходы" от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта.
Напомним, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти.