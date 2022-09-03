После вступления в силу нефтяного эмбарго РФ потеряет 40% нефтегазовых доходов, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия потеряет 40% своих нефтегазовых доходов после того как вступит в силу эмбарго Европейского союза на российскую нефть. Об этом Галущенко написал на своем Facebook.

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"Начало действия нефтяного эмбарго ЕС уменьшит нефтегазовые доходы России по меньшей мере на 40% в 2023 году. Это, в свою очередь, приведет к сокращению добычи нефти примерно на 20% уже в начале следующего года", — написал Галущенко.

Министр добавил, что во втором квартале этого года ее нефтегазовые доходы составили около половины поступлений в российский бюджет. В текущем году высокие цены на нефть питали российскую казну даже несмотря на уменьшение объемов продаж, однако уже сейчас эта тенденция меняется.

Напомним, 2 сентября министры финансов стран G7 по итогам встречи 2 сентября заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.

По условиям соглашения покупатели российской нефти по ограниченной цене смогут пользоваться такими услугами, как финансирование и страхование танкеров с российской нефтью. Если цена будет выше, доступ к этим услугам будет закрыт.

Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. При этом в заявлении е обозначили сам "ценовой предел".