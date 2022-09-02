G7 согласовали введение предельной цены на российскую нефть

Министры финансов стран G7 по итогам встречи 2 сентября заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление G7.

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В заявлении говорится, что покупатели российской нефти по ограниченной цене смогут пользоваться такими услугами, как финансирование и страхование танкеров с российской нефтью. Если цена будет выше, доступ к этим услугам будет закрыт.

"Предоставление таких услуг будет разрешено, только если нефть и нефтепродукты будут закупаться по установленной цене или ниже, определенной широкой коалицией стран, которые соблюдают и внедряют "ценовой предел", — говорится в заявлении.

Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. При этом в заявлении не указан сам "ценовой предел".

"Начальная максимальная цена будет установлена на уровне , основанном на ряде технических входных данных и _ будет решаться полной коалицией перед внедрением в каждой юрисдикции", - объяснили министры.

Между тем в Еврокомиссии заявили, что пора ввести ограничение цен на поставляемый из России в Европу трубопроводный газ. Этот вопрос будет обсуждаться 9 сентября на переговорах министров энергетики стран ЕС. Такое заявление прозвучало после того, как стало известно, что странам ЕС удалось заполнить газовые хранилища на 80% раньше.

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