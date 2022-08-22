Турция удвоила импорт российской нефти в 2022 году - Reuters

Согласно данным Refinitiv, Турция увеличила импорт нефти из России, включая сорта Urals и Siberian Light, до более чем 200 000 баррелей в день в 2022 году по сравнению с 98 000 баррелей в день в 2021 году.

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Об этом сообщает Reuters.

Основные нефтеперерабатывающие заводы Турции Tupras и азербайджанский нефтеперерабатывающий завод SOCAR STAR увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light, сократив закупку нефти у Ирака и Западной Африки.

Хотя до этого в последние годы НПЗ STAR увеличил закупки норвежской марки Johan Sverdrup и иракской нефти, которые по качеству близки к Urals, потому что российская нефть постепенно дорожала.

После постепенного падения цен на российскую нефть по сравнению с Brent Турция начала увеличивать ее закупки. Ожидается, что НПЗ STAR будет закупать ежедневно около 90 000 баррелей нефти в России за январь-август 2022 года, в этот же период 2021 года показатель составил 48 000 баррелей в сутки.

Кроме того, Россия остается главным поставщиком нефти в Китай третий месяц подряд, поскольку независимые нефтепереработчики активизировали закупки товаров со скидкой, сокращая одновременно поставки от конкурирующих поставщиков, таких как Ангола и Бразилия.

Некоторые страны ЕС также втайне проводят рекордные закупки российской нефти. Так, поставки сырой нефти из экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до максимума за семь недель.