Туреччина подвоїла імпорт російської нафти в 2022 році — Reuters

Згідно з даними Refinitiv, Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, включаючи сорти Urals і Siberian Light, до понад 200 000 барелів на день у 2022 році порівняно з 98 000 барелів на день у 2021 році.

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Про це повідомляє Reuters.

Основні нафтопереробні заводи Туреччини Tupras і азербайджанський нафтопереробний завод SOCAR STAR збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light, скоротивши закупівлю нафти з Іраку та Західної Африки.

Хоча до цього останні роки НПЗ STAR збільшив закупівлі норвезької марки Johan Sverdrup та іракської нафти, які за якістю близькі до Urals, тому що російська нафта поступово дорожчала.

Після поступового падіння цін на російську нафту порівняно з Brent, Туреччина почала збільшувати її закупівлі. Очікується, що НПЗ STAR закуплятиме щоденно близько 90 000 барелів нафти в Росії протягом січня-серпня 2022 року, в цей же період 2021 року показник склав 48 000 барелів на добу.

Крім того, Росія залишається головним постачальником нафти до Китаю третій місяць поспіль, оскільки незалежні нафтопереробники активізували закупівлі товарів зі знижкою, одночасно скорочуючи поставки від конкуруючих постачальників, таких як Ангола та Бразилія.

Деякі країн ЄС також потай проводять рекордні закупівлі російської нафти. Так, поставки сирої нафти з експортних терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії зросли до максимуму за сім тижнів, в цей же час поставки до Туреччини були найбільшими за шість тижнів.