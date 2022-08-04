Росія знайшла спосіб обходити нафтове ембарго — Bloomberg

Російська Федерація, ймовірно, вранці 24 липня відвантажила 700 000 барелів своєї нафти на єгипетському терміналі Ель-Хамра. Через кілька годин інше судно забрало партію з порту, яка могла включати частину або всю російську нафту.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg з посиланнями на власні джерела.

Таким чином, Росія могла експортувати нафту, в тому числі на європейський ринок, обійшовши нафтове ембарго.

"Такий хід ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу, враховуючи, що російські поставки нафти стають все більш прихованими, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення РФ в Україну", — зазначають журналісти.

Нагадаємо, що члени Євросоюзу 31 травня прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift.

Але заборона на імпорт сирої нафти з РФ в ЄС почне діяти через півроку після набуття чинності санкцій, а заборона на нафтопродукти, залежність Європи від яких, зокрема, з постачання дизеля з РФ, особливо велика - через 8 місяців.

При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються.