Постачання російської нафти до Китаю та Індії знизилися на 30%, - ЗМІ

Постачання російської нафти до Китаю та Індії знизилися на 30% порівняно з їх піковим значенням після початку російського вторгнення в Україну. Про це пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що показники середнього значення експорту російської нафти протягом останніх тижнів вказують на те, що морські перевезення в Росії мають тенденцію до зниження з середини червня.

Виходячи з цього, потоки впали до 3,24 млн. барелів на день у період до 15 липня, знижуючись кожний з останніх чотирьох тижнів. Нині вони знизилися на 467 000 барелів на день, або на 13%, із середини червня.

"Азіатські країни, в яких переважають Китай та Індія, забирають більше половини всієї сирої нафти, що поставляється з Росії. Потоки в Азію становили від 55% до 56% всього морського експорту Росії за останні шість тижнів. Ця цифра включає обсяги танкерів, що прямують із портів Балтійського та Чорного морів у Суецький канал, і знизилася з 63% за чотири тижні до 15 квітня", - пише Bloomberg.

Постачання до Китаю в середньому становили 784 тис. барелів на день за останній чотиритижневий період, а в Індію — 679 тис. барелів на день. Але очікується, що обидві ці цифри зростуть, щойно стануть відомими місця призначення приблизно 350 тис. барелів сирої нафти на танкерах, які ще не вказали місця остаточного розвантаження. Постачання в азіатські країни, крім Китаю та Індії, практично припинилися.

Виходячи з поточних напрямків, середній потік російської нафти в Азію за чотири тижні до 15 липня був найнижчим за 15 тижнів.

Обсяг поставок із Росії до Північної Європи в останні тижні знову почав зростати. Більшість цієї кількості надходить у резервуари для зберігання в Роттердамі в Нідерландах, а невеликі обсяги вирушають до Польщі та Фінляндії. Потоки за чотири тижні до 15 липня вперше за 11 тижнів перевищили 450 тис. барелів на день.

Середнє чотиритижневе постачання російської нафти до Середземного моря різко зросло після вторгнення в Україну, але після піку в середині червня дрейфували вниз. У період до 15 липня вони були найнижчими за 13 тижнів через падіння обсягів, які прямували до італійських портів.

Сукупні поставки до Болгарії та Румунії впали на 40% з середини червня за ковзним середнім за чотири тижні, склавши в середньому 230 тис. барелів на день за тиждень до 15 липня.

Нагадаємо, принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів. При цьому він зазначив, що після цього королівство вже не матиме можливості збільшувати видобуток. А нереалістична енергетична політика розвинутих країн підвищуватиме інфляцію.

У той же час європейські власники танкерів прагнуть перевезти якнайбільше російської нафти до того, як санкції ЄС набудуть чинності.