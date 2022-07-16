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По просьбе США: Саудовская Аравия заявила об увеличении добычи нефти

По просьбе США: Саудовская Аравия заявила об увеличении добычи нефти
Аналитики фиксируют сближение Саудовской Аравии и США

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день к 2027 году с текущих 12 миллионов. Об этом он сообщил в субботу, 16 июля, во время выступления на американо-арабском саммите в Джидде, передает Reuters.

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Принц подчеркнул, что "после этого у Королевства больше нет возможности увеличивать добычу". Известно, что о принятии решения об увеличении объемов поставок нефти на международные рынки странами Ближнего Востока просил президент США Джозеф Байден.

Ведь увеличение добычи нефти может снизить ее цену, замедлить инфляцию и снизить доходы России от продажи энергоносителей.

Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) изучает возможность остановки участия России в соглашении по добыче нефти. Идею приостановки участия России в соглашении по добыче нефти рассматривают, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают взрывать способность Москвы добывать больше нефти.

Автор:
Вита Молодан