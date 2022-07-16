На прохання США: Саудівська Аравія заявила про збільшення видобутку нафти

Принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів. Про це він повідоми в суботу, 16 липня, під час виступу на американо-арабському саміті в Джидді, передає Reuters.

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Принц підкреслив, що "після цього Королівство більше не матиме можливості збільшувати видобуток". Відомо, що про прийняття рішення про збільшення об'ємів поставок нафти на міжнародні ринки країнами Близького Сходупросив президент США Джозеф Байден.

Адже збільшення видобутку нафти може знизити її ціну, уповільнити інфляцію та зменшити прибутки Росії від продажу енергоносіїв.

Нагадаємо, що наразі Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) вивчає можливість зупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти розглядають, оскільки західні санкції та часткова європейська заборона починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти.