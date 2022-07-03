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Байден закликав власників автозаправок знизити ціни на бензин
Президент США Джо Байден звернувся до власників заправок із закликом негайно знизити ціни на бензин у країні.
Про це Байден написав Twitter.
"Моє звернення до компаній, що управляють заправними станціями та встановлюють ціни на бензоколонках, просте: зараз час війни та глобальної небезпеки. Знизьте ціну, яку ви ставите на заправках, щоб вона відображала вартість, яку ви платите за продукт. І зробіть це зараз", – написав Байден.
Зростання роздрібних цін на бензин у США почалося наприкінці зими. Це відбувається на тлі підвищення у світі вартості нафти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вартість бензину в США у червні перевищувала рекордні $5 за галон. На 2 липня вона становить $4,8 порівняно з $3,1 у липні 2021 року.
Зазначимо, Байден хоче ініціювати зняття федерального податку на бензин, щоб знизити ціни на пальне.
Байден використав численні важелі, щоб спробувати знизити ціни, включаючи рекордне вивільнення барелів нафти зі стратегічних резервів США, відмову від правил виробництва літнього бензину та зобов'язання країн ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти.
Ціни на пальне зростають у всьому світі через поновлення попиту, санкції проти Росії після її вторгнення в Україну та скорочення нафтопереробних потужностей.