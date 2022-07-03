Байден призвал владельцев автозаправок снизить цены на бензин

Президент США Джо Байден обратился к владельцам заправок с призывом немедленно снизить цены на бензин в стране.

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Об этом Байден написал Twitter.

"Мое обращение к компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на бензоколонках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, которую вы ставите на заправках, чтобы она отражала стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", - написал Байден.

My message to the companies running gas stations and setting prices at the pump is simple: this is a time of war and global peril.



Bring down the price you are charging at the pump to reflect the cost you’re paying for the product. And do it now. — President Biden (@POTUS) July 2, 2022

Рост розничных цен на бензин в США начался в конце зимы. Это происходит на фоне повышения в мире стоимости нефти.

Стоимость бензина в США в июне превышала рекордные $5 за галлон. На 2 июля она находится на уровне $4,8 по сравнению с $3,1 в июле 2021 года.

Отметим, Байден хочет инициировать снятие федерального налога на бензин, чтобы снизить цены на топливо.

Байден использовал многочисленные рычаги, чтобы попытаться снизить цены, включая рекордное высвобождение баррелей нефти из стратегических резервов США, отказ от правил производства летнего бензина и обязательства стран ОПЕК по увеличению добычи нефти.



Цены на топливо растут во всем мире из-за возобновления спроса, санкций против России после ее вторжения в Украину и сокращения нефтеперерабатывающих мощностей.