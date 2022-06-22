Байден хочет отменить налог на бензин, - СМИ

Президент США Джо Байден хочет инициировать снятие федерального налога на бензин, чтобы снизить цены на топливо.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США предложит временно прекратить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон.

Байден заявил, что рассматривает такой шаг, поскольку США пытаются справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.

Но идея налоговых каникул на бензин и дизель столкнулась с серьезной оппозицией в Конгрессе, в том числе среди многих демократов.

Байден использовал многочисленные рычаги, чтобы попытаться снизить цены, включая рекордное высвобождение баррелей нефти из стратегических резервов США, отказ от правил производства летнего бензина и обязательства стран ОПЕК по увеличению добычи нефти.

Цены на топливо растут во всем мире из-за возобновления спроса, санкций против России после ее вторжения в Украину и сокращения нефтеперерабатывающих мощностей.

11 июня впервые цена американского бензина в среднем превысила $5 за галлон. Во вторник, 21 июня, он стоил $4,97.

Согласно данным Министерства энергетики США, с поправкой на инфляцию, средняя стоимость бензина в США все еще была ниже максимумов июня 2008 года – около $5,41 за галлон.

Отметим, что инфляция в США в мае составила 8,6% из-за повышения цен на энергоносители. Рост цен на топливо и сбои в цепочке поставок из -за войны России против Украины привели к росту цен на продукты в последние месяцы.

Напомним, 4 июня ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны блока. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки.