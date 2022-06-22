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Байден хочет отменить налог на бензин, - СМИ
Президент США Джо Байден хочет инициировать снятие федерального налога на бензин, чтобы снизить цены на топливо.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что президент США предложит временно прекратить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон.
Байден заявил, что рассматривает такой шаг, поскольку США пытаются справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Но идея налоговых каникул на бензин и дизель столкнулась с серьезной оппозицией в Конгрессе, в том числе среди многих демократов.
Байден использовал многочисленные рычаги, чтобы попытаться снизить цены, включая рекордное высвобождение баррелей нефти из стратегических резервов США, отказ от правил производства летнего бензина и обязательства стран ОПЕК по увеличению добычи нефти.
Цены на топливо растут во всем мире из-за возобновления спроса, санкций против России после ее вторжения в Украину и сокращения нефтеперерабатывающих мощностей.
11 июня впервые цена американского бензина в среднем превысила $5 за галлон. Во вторник, 21 июня, он стоил $4,97.
Согласно данным Министерства энергетики США, с поправкой на инфляцию, средняя стоимость бензина в США все еще была ниже максимумов июня 2008 года – около $5,41 за галлон.
Отметим, что инфляция в США в мае составила 8,6% из-за повышения цен на энергоносители. Рост цен на топливо и сбои в цепочке поставок из -за войны России против Украины привели к росту цен на продукты в последние месяцы.
Напомним, 4 июня ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны блока. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки.