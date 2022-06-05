США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу - Reuters

Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA смогут с июля начать поставки нефти из Венесуэлы в страны Европы. США предоставили такое разрешение, несмотря на санкции, чтобы минимизировать зависимость ЕС от российских энергоносителей.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом.

В Белом доме считают, что Eni SpA и Repsol SA получат небольшие объемы венесуэльской нефть, а сами поставки не повлияют на мировые цены на нефть. При этом таким решением в Вашингтоне надеются решить сразу два вопроса:

снизить зависимость ЕС от российской нефти;

возобновить переговоры президента Венесуэлы Николасу Мадуро с оппозицией.

По словам источников, Eni SpA и Repsol SA, у которых есть совместные предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, могут засчитать нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов.

При этом Вашингтон считает, что PDVSA не получит финансовой выгоды от этих безналичных операций, в отличие от нынешних продаж Венесуэлой нефти Китаю.

Напомним, 4 июня ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны блока. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки.

Тем временем страна-агрессор РФ продолжает энергетический шантаж ЕС. Так, российский газовый монополист “Газпром” прекратил поставку газа датской компании Orsted, британской Shell Energy, а также нидерландской GasTerra, которые ранее отказались платить за газ “в рублях”.