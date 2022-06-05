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США дозволили двом компаніям постачати нафту з Венесуели до Європи - Reuters
Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA зможуть з липня розпочати постачання нафти з Венесуели до країн Європи. США надали такий дозвіл, незважаючи на санкції, щоб мінімізувати залежність ЄС від російських енергоносіїв.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
У Білому домі вважають, що Eni SpA та Repsol SA отримають невеликі обсяги венесуельської нафти, а самі постачання не вплинуть на світові ціни на нафту. При цьому таким рішенням у Вашингтоні сподіваються вирішити одразу два питання:
- знизити залежність ЄС від російської нафти;
- відновити переговори президента Венесуели Ніколасу Мадуро із опозицією.
За словами джерел, Eni SpA та Repsol SA, які мають спільні підприємства з венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA, можуть зарахувати нафту в рахунок невиплачених боргів та прострочених дивідендів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому Вашингтон вважає, що PDVSA не отримає фінансової вигоди від цих безготівкових операцій, на відміну від нинішніх продажів Венесуели нафти Китаю.
Нагадаємо, 4 червня ЄС прийняв рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до країн блоку. Поетапна відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки.
Тим часом, країна-агресор РФ продовжує енергетичний шантаж ЄС. Так, російський газовий монополіст "Газпром" припинив постачання газу данської компанії Orsted, британської Shell Energy, а також нідерландської GasTerra, які раніше відмовилися платити за газ "у рублях".