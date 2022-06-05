США дозволили двом компаніям постачати нафту з Венесуели до Європи - Reuters

Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA зможуть з липня розпочати постачання нафти з Венесуели до країн Європи. США надали такий дозвіл, незважаючи на санкції, щоб мінімізувати залежність ЄС від російських енергоносіїв.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

У Білому домі вважають, що Eni SpA та Repsol SA отримають невеликі обсяги венесуельської нафти, а самі постачання не вплинуть на світові ціни на нафту. При цьому таким рішенням у Вашингтоні сподіваються вирішити одразу два питання:

знизити залежність ЄС від російської нафти;

відновити переговори президента Венесуели Ніколасу Мадуро із опозицією.

За словами джерел, Eni SpA та Repsol SA, які мають спільні підприємства з венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA, можуть зарахувати нафту в рахунок невиплачених боргів та прострочених дивідендів.

При цьому Вашингтон вважає, що PDVSA не отримає фінансової вигоди від цих безготівкових операцій, на відміну від нинішніх продажів Венесуели нафти Китаю.

Нагадаємо, 4 червня ЄС прийняв рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до країн блоку. Поетапна відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки.

Тим часом, країна-агресор РФ продовжує енергетичний шантаж ЄС. Так, російський газовий монополіст "Газпром" припинив постачання газу данської компанії Orsted, британської Shell Energy, а також нідерландської GasTerra, які раніше відмовилися платити за газ "у рублях".