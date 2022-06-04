Казахстан перейменовує свою експортну нафту, щоб уникнути ризику санкцій Росії

Казахстан вирішив змінити назву нафти, що експортується через російські морські порти, щоб відокремити її від нафти російського походження для уникнення ризиків і проблем з фінансуванням. Наразі марка називається "Казахстанська експортна суміш сирої нафти" (KEBCO), повідомляє Reuters.

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"У зв'язку з нещодавніми значними геополітичними змінами та, щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року застосовується наступна назва сорту - KEBCO", - заявила Казахстанська нафтогазова компанія "СНПС-Актобемунайгаз".

Зміна набуде чинності з понеділка 6 червня для всіх офіційних документів.

Також відомо, що Міністерство енергетики Казахстану має намір запросити в уряду дозвіл на офіційне використання нового сорту, але Міненерго відмовилося офіційно коментувати це питання.

За словами трейдерів, казахстанські поставки неодноразово помилково сприймали за російські.

"Це вимушений захід, щоб наша нафта не потрапила під санкції, а в її назві чітко вказана країна походження в документах. Інакше ми маємо проблеми з відкриттям акредитивів", - розповів один із трейдерів.

Нагадаємо, 4 червня ЄС ухвалив рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до країн блоку. Поетапна відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки.