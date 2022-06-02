Байден вважає, що ЄС може замість ембарго купувати російську нафту за зниженими цінами

Президент США Джозеф Байден заявив, що світ прагне відмовитися від російських енергоресурсів, але зараз Євросоюз може вирішити імпортувати російську нафту, замість введення заборони на купівлю енергоносія, якщо ціна буде нижчою за ринкову. Про це повідомляє CNN.

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За словами американського лідера, його європейські колеги обговорюють такий "альтернативний" варіант, але не назвав конкретних імен політиків ЄС, які готові до такого "компромісу".

"Європа вирішила ще більше скоротити покупку російської нафти. Є багато міркувань, що можна зробити, можливо навіть продовжити купувати нафту, але за обмеженою ціною", - сказав Байден.

Такий варіант почали обговорювати на тлі різкого підвищення цін на пальне.

Крім того, Єврокомісія запропонує ввести мита на російську нафту, якщо члени Євросоюзу не зможуть домовитися про терміни припинення трубопровідних постачань, які не потрапили під ембарго ЄС. Нагадаємо, що члени Євросоюзу після довгих обговорень все ж таки прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift.