ОПЕК може виключити Росію з угоди про видобуток нафти

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК вивчає можливість зупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Про це пише The Wall Street Journal.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Видання посилається на делегатів організації і пише, що деякі члени ОПЕК вивчають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти, оскільки західні санкції та часткова європейська заборона починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти.

"Звільнення Росії від її цілей з видобутку нафти може потенційно відкрити шлях для Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших виробників в Організації країн-експортерів нафти, щоб видобувати значно більше сирої нафти, до чого їх примушують США та європейські країни. Оскільки вторгнення в Україну підняло ціни на нафту понад 100 доларів за барель", - пише WSJ.

Видання також зазначає, що поки що немає офіційного заклику до ОПЕК збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати будь-який потенційний дефіцит Росії, але деякі члени в Перській затоці почали планувати збільшення видобутку десь у найближчі кілька місяців.

Нагадаємо, що члени Євросоюзу після довгих обговорень все ж таки прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift.

Але заборона на імпорт сирої нафти з РФ в ЄС почне діяти через півроку після набуття чинності санкцій, а заборона на нафтопродукти, залежність Європи від яких, зокрема, з постачання дизеля з РФ, особливо велика - через 8 місяців.

При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються .

Також у рамках шостого пакету санкцій в ЄС хочуть заборонити страхування суден, що перевозять російську нафту.