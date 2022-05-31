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ЕС освободил Венгрию от эмбарго на российскую нефть

ЕС освободил Венгрию от эмбарго на российскую нефть

Европейский Союз согласовал частичное нефтяное эмбарго против РФ, однако Венгрию от него освободили. Поэтому страна продолжит и дальше свободно покупать российские энергоносители.

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Об этом сообщил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Facebook.

"Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", — написал Орбан.

Евросоюз несколько недель не мог принять шестой пакет санкций против страны-агрессора, потому что Будапешт блокировал нефтяное эмбарго. После длительных переговоров венгерское правительство заявляло, что готово поддержать нефтяное эмбарго, если Брюссель примет условия Будапешта.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии по меньшей мере в 700 миллионов евро. Однако в конечно итоге Орбану удалось добиться от ЕС освобождения Венгрии от нефтяного эмбарго.

Автор:
Вита Молодан