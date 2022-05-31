ЕС освободил Венгрию от эмбарго на российскую нефть

Европейский Союз согласовал частичное нефтяное эмбарго против РФ, однако Венгрию от него освободили. Поэтому страна продолжит и дальше свободно покупать российские энергоносители.

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Об этом сообщил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Facebook.

"Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", — написал Орбан.

Евросоюз несколько недель не мог принять шестой пакет санкций против страны-агрессора, потому что Будапешт блокировал нефтяное эмбарго. После длительных переговоров венгерское правительство заявляло, что готово поддержать нефтяное эмбарго, если Брюссель примет условия Будапешта.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии по меньшей мере в 700 миллионов евро. Однако в конечно итоге Орбану удалось добиться от ЕС освобождения Венгрии от нефтяного эмбарго.