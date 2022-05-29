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В Венгрии назвали неприемлемыми слова советницы министра энергетики Украины о нефтепроводе "Дружба"
В Министерстве иностранных дел Венгрии назвали неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно.
Об этом в эфире общественной радиостанции Kossuth Radio заявил государственный секретарь венгерского МИД Тамаш Менцер.
По его словам, заявление Министерства энергетики Украины особенно впечатляет, поскольку Венгрия оказывает помощь нуждающимся украинцам.
"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", – заявил Менцер.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина может использовать нефтепровод "Дружба" как инструмент влияния на Венгрию.
"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба. На мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента - решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Елена Зеркаль.
При этом ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит включение патриарха Кирилла в список санкций Евросоюза. Он объяснил это тем, что Венгрия против санкций в отношении религиозных лидеров.