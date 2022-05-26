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Украина может использовать нефтепровод "Дружба" как инструмент влияния на Венгрию, - советник министра энергетики

Украина может использовать нефтепровод "Дружба" как инструмент влияния на Венгрию, - советник министра энергетики

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль считает, что Украина может использовать нефтепровод "Дружба" как инструмент влияния на Венгрию.

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Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба. На мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента - решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Елена Зеркаль.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит включение патриарха Кирилла в список санкций Евросоюза. Он объяснил это тем, что Венгрия против санкций в отношении религиозных лидеров.

Автор:
Илья Требор