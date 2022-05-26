Україна может використати нафтопровід "Дружба" як інструмент впливу на Угорщину, — радниця міністра енергетики

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль вважає, що України може використати нафтопровід "Дружба" як інструментом впливу на Угорщину.

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Про це вона сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба. На мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося. Але, знову-таки, це в руках уряду і президента - вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Олена Зеркаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає включення патріарха Кирила до списку санкцій Євросоюзу. Він пояснив це тим, що Угорщина загалом проти санкцій щодо релігійних лідерів.