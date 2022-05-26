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Україна может використати нафтопровід "Дружба" як інструмент впливу на Угорщину, — радниця міністра енергетики
Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль вважає, що України може використати нафтопровід "Дружба" як інструментом впливу на Угорщину.
Про це вона сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба. На мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося. Але, знову-таки, це в руках уряду і президента - вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Олена Зеркаль.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає включення патріарха Кирила до списку санкцій Євросоюзу. Він пояснив це тим, що Угорщина загалом проти санкцій щодо релігійних лідерів.Підписуйтесь на наш Telegram канал