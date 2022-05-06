Угорщина відмовилася підтримувати санкції ЄС проти патріарха Кирила

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає включення патріарха Кирила до списку санкцій Євросоюзу. Він пояснив це тим, що Угорщина загалом проти санкцій щодо релігійних лідерів.

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Нагадаємо, санкція проти патріарха Кирила передбачає заморожування активів на території ЄС та заборону на поїздки. Відомо, що патріарх внесений до "чорного" списку, до якого вже включено сотні військових та наближених до Кремля бізнесменів, яких ЄС звинувачує у підтримці війни в Україні.

Крім того, Орбан ще раз наголосив, що Угорщина блокуватиме і низку інших ініціатив ЄС щодо запровадження обмежень проти РФ. У тому числі, як сказав Орбан, "санкції ЄС щодо енергетичного сектору Росії є червоною лінією для Угорщини".

Зазначимо, що з європейськими колегами у глави угорського уряду складні стосунки. Зокрема, Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті, висловивши цим свій протест проти Орбана через проросійську позицію прем'єр-міністра. Вважається, що Орбан має тісний зв'язок із президентом країни-агресора Володимиром Путіним, тому угорська сторона зберігає пасивну позицію в питаннях російсько-української війни. Хоча Угорщина підтримала інші санкції проти РФ.