Європейська комісія хоче заморозити активи патріарха Кирила

Санкція проти патріарха Кирила передбачає заморожування активів на території ЄС та заборону на поїздки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Європейська комісія запропонувала заморозити активи глави РПЦ патріарха Кирила. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, патріарх внесений до чорнового списку, до якого вже включено сотні військових і наближених до Кремля бізнесменів, яких ЄС звинувачує у підтримці війни в Україні.

Проте санкція, яка спричинить заморожування активів на території ЄС та заборону на поїздки, потребує підтримки країн Європейського Союзу.

Дипломати ЄС на цьому тижні мають зустрітися, щоб обговорити шостий пакет санкцій, які є частиною ширшого пакета, запропонованого Європейською комісією, включаючи нафтове ембарго та відключення від SWIFT трьох російських банків.

Нагадаємо, що сім депутатів Верховної Ради, з яких шість представляють фракцію "Голос", пропонують парламенту заборонити діяльність Української православної церкви, яка має статус самоврядної церкви з правами широкої автономії у складі Російської православної церкви.