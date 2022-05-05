Европейская комиссия хочет заморозить активы патриарха Кирилла

Санкция против патриарха Кирилла предусматривает заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки.

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Европейская комиссия предложила заморозить активы главы РПЦ патриарха Кирилла. Об этом передает Reuters.

По данным издания, патриарх внесен в черновой список, в который уже включены сотни военных и приближенных к Кремлю бизнесменов, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине.

Однако санкция, которая повлечет за собой замораживание активов на территории ЕС и запрет на поездки, требует поддержки стран Европейского Союза.

Дипломаты ЕС на этой неделе должны встретиться, чтобы обсудить шестой пакет санкций, которые являются частью более широкого пакета, предложенного Европейской комиссией, включая нефтяное эмбарго и отключения от SWIFT трех российских банков.

Напомним, что семь депутатов Верховной Рады, из которых шесть представляют фракцию "Голос", предлагают парламенту запретить деятельность Украинской православной церкви, имеющей статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви.