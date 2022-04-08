51% украинцев выступают за запрет УПЦ, а ее разрыва с Московским патриархатом хотят уже 74% - опрос

51% украинцев считают, что украинское государство должно запретить Украинскую православную церковь (самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви), свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.

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В то же время 20% выступают против вмешательства в деятельность церкви, а 21% считают необходимым не запрещать УПЦ, но лишить ее льгот и расторгнуть договора аренды церковных помещений. Другой ответ дали 2% опрошенных, а затруднились с ответом 6%.

Вариант полного запрета поддерживают больше всего (64% респондентов) на западе страны. На востоке же таких лишь 29% при том, что относительно большинство (35%) - у противников вмешательства государства в дела УПЦ.

Значительного различия в ответах в зависимости от возраста респондентов при этом не наблюдается, однако, как и по всем остальным вопросам, связанным так или иначе с Россией, более радикальную позицию демонстрируют респонденты в категории 36-50 лет (за запрет - 55%).

Также опрос показал рост поддержки среди украинцев идеи разрыва связей этой церкви с РПЦ до 74%. Лишь 7% выступают против, 4% затруднились с ответом, а 15% заявили, что им все равно.

В частности, за такой разрыв выступают 86% опрошенных на западе Украины, 78% в центре, 66% на юге и 55% на востоке. Среди граждан среднего возраста (36-50 лет) такую позицию высказали 79%, среди людей постарше - 73%, а среди молодежи - 71%.

Опрос был проведен 6 апреля среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного "Рейтингом" 8-9 марта, разрыв УПЦ с Московским патриархатом поддерживали 63% украинцев, в том числе 52% верующих самой УПЦ. Вопрос был актуализирован тем, что незадолго до этого ряд ее священников публично заявил о прекращении поминания ими имени патриарха РПЦ Кирилла на службах из-за того, что тот не осудил развязывание Россией войны против Украины.

При этом 26 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №7213, предусматривающий запрет деятельности УПЦ. Авторы документа в пояснительной записке указывают, что данная религиозная организация является "разведывательно-диверсионной структурой, которая все эти годы работала и продолжает работать в пользу Путина".