Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (ПЦУ): Победа Украины может принести нам единую большую общенациональную поместную православную церковь

Три года назад, 5 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Православной церкви Украины (ПЦУ) автокефалию. Впоследствии Православную церковь Украины признали три церкви из пятнадцати: Православная Церковь Эллады (Греции), Александрийская Православная Церковь и Православная Церковь Кипра. За это время более 500 приходов Московского патриархата в Украине перешли в Украинскую православную церковь. Будет ли война, начатая Россией в Украине, новым толчком к строительству УПЦ, Delo.ua рассказал митрополит УПЦ Луцкий и Волынский Михаил.

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О роли церкви во время войны

Как изменилась жизнь Православной церкви Украины в Луцке и Волынской области с началом войны России против Украины? Чем вы сейчас занимаетесь в первую очередь?

Все, чем сейчас занимается государство, чем занимаются люди, тем занимается и церковь. Первое, чем церковь призвана заниматься, это совершать молитвы, богослужения, успокаивать людей. Большинство наших священнослужителей сейчас являются капелланами в военных подразделениях, лечебных заведениях. Что касается военных капелланов, то они есть штатные, то есть в постоянном распоряжении в воинских частях, а есть и на добровольных условиях.

Чем сейчас занимаются капелланы в частях?

Чаще священнослужитель в военном подразделении занимается молитвами и беседами с военнослужащими, чтобы поддерживать их духовное бодрое состояние. Но, конечно, и физической работой тоже. Например, если священнослужители находятся на территории Волыни, помогают носить снаряды, стоять на блокпостах, копать траншеи. Если здесь, то они помогают разгружать, переносить что-то. Если капелланы на передовой, то могут оказать домедицинскую помощь, потому что каждый год они проходят соответствующие курсы. Священник также умеет вести себя и координировать действия при пожаре, электрозамыкании, утечке газа, сотрудничают с ГСЧС, даже вывозят тела умерших, моют автомобили, доставляют раненых с передовой.

В Волновахе, где вся Донецкая область за свой счет построила храм, священнослужители вывозят убитых и раненых, эвакуируют мирян с опасной территории, чтобы они могли добраться в более безопасное место.

То есть первая задача священнослужителя – это молитва, духовная опека над верующими, а дальше, в настоящее время, все то, что нужно в подразделении или скоплении людей. Это я говорю про Волынскую область и нашу епархию. Я лично дал такое распоряжение, когда проехал все блокпосты. За каждым блокпостом закрепил капеллана, и они регулярно туда наведываются, чтобы люди были в тонусе защищать свои границы.

В нашем учебном заведении – Волынской Духовной Академии – есть своя военная кафедра. Это единственное такое духовное учреждение в Украине, где студенты получат сразу два образования: духовное и образование офицера. Желающие могут пойти служить, и некоторые из них воспользовались этой возможностью с началом войны.

Об отношениях между конфессиями

Какие сейчас складываются отношения между разными конфессиями в Волынской области с Православной церковью Московского патриархата и Украинской греко-католической церковью?

Нельзя сказать между конфессиями, скорее, между священнослужителями, потому что большинство отношений на индивидуальной основе. Кто-то с кем-то дружит, кто-то терпимо относится, кто-то безразлично, поэтому нельзя сказать, что конфессии Московского патриархата и Православной церкви Украины между собой дружеские или враждующие. У нас достаточно спокойные отношения. На местном уровне все зависит от личных отношений священнослужителей. Кто-то дружит, кто-то служит вместе, а кто-то не может другого видеть. Все индивидуально, но в большинстве своем, даже до начала агрессии РФ, это были нормальные отношения на человеческом уровне. Я не скажу, что сотрудничество, но спокойные отношения – не было агрессии или вражды.

"Я лично дал такое распоряжение, когда проехал все блокпосты. За каждым блокпостом закрепил капеллана, и он регулярно туда наведывается, чтобы люди были в тонусе защищать свои границы"

Изменились ли отношения между конфессиями после предоставления Украинской православной церкви автокефалии и сколько приходов перешли из МП на Волыни?

На Волыни больше приходов перешли из Московской церкви в УПЦ – 130 из 500. И это была наша командная работа. Часть приходов перешли со священнослужителями, а часть сами. Причем мы совершенно не вмешивались в этот процесс. Это решило общество. Сейчас в целом по Волынской области у нас почти 400 приходов было, а теперь 500.

Когда УПЦ получила автокефалию, было ли желание со стороны общества строить дальше церковь, то есть строить новые храмы?

Где-то до 2017 года я в год освящал 10 храмов, построенных на средства верующих. У нас всего несколько храмов, которые имели своих непосредственных спонсоров. То есть очень динамично храмы строились, сейчас уже меньше, сначала из-за коронавируса, а сейчас из-за войны. В этом году мы освятили только два храма.

На Волыни было больше церквей УПЦ. Был ли какой-то всплеск, возвышение, когда церковь получила автокефалию?

Было какое-то большое ожидание, что что-то должно измениться, но очень мало изменилось. Мы ожидали, что объединятся все православные церкви – епархии Московского патриархата, Киевского патриархата, Автокефальной церкви. Среди них были такие тенденции, что объединится и Украинская греко-католическая церковь. Потому что в будущем после войны я вижу объединение всех этих церквей в одну структуру. Украина показала, что даже политсилы могут объединиться, несмотря ни на что, и должны так же объединиться и все церкви. Именно объединиться, а не присоединиться к кому-то. Это должна быть одна Киевская церковь в статусе патриархата.

Я знаю, что Московский патриархат хочет автокефалии в Украине от Русской православной церкви. Во Владимир-Волынской епархии (Московского патриархата — Delo.ua) заявили, что хотят полную автокефалию. Вторая часть хочет автокефалию, но из рук патриарха Кирилла (патриарх Московский Русской православной церкви — Delo.ua). Третья часть собирает заявления священнослужителей о том, что их предстоятелем является митрополит Онуфрий (предстоятель УПЦ МП в Украине — Delo.ua). И они никуда не уйдут, только с ним. Еще одна часть говорит о том, что нужно созвать такой собор, на котором должно состояться объединение всех православных церквей в Украине. Есть категория тех, кого ничего не интересует, они просто хотят выйти из МП и присоединиться к ПЦУ, но это единичные случаи отдельных приходов.

Пока этого не случилось, осталось три митрополии: греко-католическая, украинская и русская. У католиков больше сторонников в части Галиции. Волынь поделена в целом между двумя конфессиями – это ПЦУ и МП. Греко-католические приходы здесь есть, но их мало.

Когда такие настроения начались?

Сейчас такие настроения. Есть модуляции, которые мне нравятся, но даже на диктофон не скажу, чтобы не сглазить. Вообще все предлагаемые варианты направлены на одно — чтобы в Украине была единственная большая общенациональная поместная православная церковь. Такие общие настроения. А дорожки к этой цели разные. Они даже еще не оформились хотя бы в два направления, их сейчас десятки. Но есть настроения. Первый этап – это не поминовение в церквях Московского патриархата в Украине во время богослужения Московского патриарха Кирилла, второй – это найти формат Московского патриархата сосуществования с Русской православной церковью, третий – это когда все церкви МП в Украине объединяются вокруг Онуфрия, четвертый – это полная автокефалия Московского патриархата в Украине и т.д. Это направления, которые сейчас в работе, и не ясно, чем все это увенчается. Когда будет победа, эти настроения скорее оформятся, и скоро будет еще один Томос. Я жду еще одного Томоса и что УПЦ будет называться Киевский патриархат и ее будет возглавлять патриарх.

"Церкви сейчас необходимо только одно — усиленная молитва за победу Украины. Это первое, что нам необходимо — победа. А потом все остальное"

О признании и опыте соседей

В 2019 году УПЦ признали только три церкви. Скажите, в этом политическом вопросе были какие-то сдвиги?

За эти два года я сдвигов не вижу, хотя у нас и нет стремления к тому, чтобы УПЦ признали. Не следует зацикливаться на этом процессе. Вопрос признания – это больше их вопрос, чем наш. Главное, чтобы мы сами себя признали и украинцы признали, что они православные, они христиане и нация. Это самое важное. Если ты силен и представляешь важность в обществе, то к тебе прибегут. Лишь слабый бегает, чтобы его признали.

Когда УПЦ получила автокефалию, в Черногории и Македонии заговорили о том, чтобы отделиться от Сербской Православной церкви. Вы общаетесь с этими церквями?

Я лично общался с предстоятелем Черногорской православной церкви митрополитом Михаилом. Сейчас там другой епископ. Ездил в Черногорию, когда еще Черногорская церковь дружила с Киевским патриархатом. Сейчас отношений таких близких нет.

Черногорская церковь была автокефальной. Затем она попадала в разные времена в зависимости от Турции, то действовала в составе Югославии, то вопрос автокефалии отходил на второй план, потому что она стала частью Сербской православной церкви. Сейчас такая же борьба, как у нас с Московским патриархатом в Украине. Черногорцы все больше борются за свою независимость.

А македонцы – это тоже часть тогдашней Сербии, они желают иметь свою независимую церковь. Уже более сорока лет назад они объявили, что это автокефальная церковь, никем не признанная, но успешно существовавшая и пытающаяся входить в сообщество православных церквей.

В Беларуси такая же ситуация. Вы поддерживаете связь с Белорусской автокефальной церковью?

С теми церквями, что в составе МП, – одни отношения, с теми, которые представляют Белорусскую Автокефальную церковь, – другие. Мы больше имеем отношения с последней, с ее представителями. Сколько там приходов, не знаю, но я даже посвящал священников-белорусов для Белорусской Автокефальной церкви здесь, в Луцке. Знаю, что несколько из них уехали в США в процессе, когда были последние выборы Лукашенко. Но они ли, мне неизвестно. Они у нас учились, получили богословское образование, получили освящение, а затем на своей территории они формируют свои порядки, свое сообщество.

Есть ли перспектива автономии от Московского патриархата?

Насколько мне известно в части Белорусской православной церкви, она условно делится на две группы. Это группа священнослужителей, которые раболепно воспринимают Москву, и ведь они ставили своего предстоятеля. Вторая часть — спокойного белорусского направления, они были большими сторонниками митрополита Филарета (митрополит Русской православной церкви, с 10 октября 1978 по 25 декабря 2013 г. был предстоятелем Белорусской православной церкви — Delo.ua). Они были настроены на автокефалию Белорусской православной церкви, не слишком пророссийскими, а более умеренными. Меньшая часть тянется в РФ, и большая часть таки умеренная, но не против, чтобы была Белорусская Православная Церковь.

Отдельно организуется и Белорусская Автокефальная православная церковь. Она уже существует около 20 лет. Их предстоятель Святослав находится в США, он на расстоянии организует церковную жизнь, они больше в подполье, не заявляют о себе как структурированная церковь, но они действуют, и их достаточно много. Настроения поддержки Светланы Тихановской позволили им подняться на поверхность.

Звучали выступления священнослужителей этой церкви, комментировавшие происходящее на площадях Беларуси в разных городах. Это не единичные случаи. Они давали больший толчок тем либерально-умеренно настроенным сторонникам белорусской церкви поднимать этот дух и эти вопросы.

Все эти выступления против Лукашенко дали возможность появиться большему количеству поклонников и заявить о себе, потому что раньше это был разговор на кухне, который теперь перерос в разговор на улице.

Как украинскую православную церковь поддерживает Вселенский патриарх, кроме обращений?

Что касается материальных вещей – мне это неизвестно. Заявление патриарха, что он осуждает войну, звучало. То есть в плане обращений – это я слышал и видел. Другое – мне неизвестно.

Война в Украине другие церкви побудила к признанию УПЦ?

Мне известны выступления Папы Римского, Вселенского патриарха, есть письмо патриарха Александрийского. Есть письма признавших ПЦУ. От других поступали ли письма – мне неизвестно.

А как в регионе?

В регионе к нам никто не обратился от предстоятелей других церквей. Мы сами защищаем свою территорию.

В какой помощи в Волынской области сейчас нуждается Украинская православная церковь?

Церкви сейчас необходима только одна – усиленная молитва за победу Украины над русско-фашистскими захватчиками. Это первое, что нам необходимо, – победа. А потом все остальное.