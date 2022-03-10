Большинство верующих УПЦ поддерживают идею ее разрыва с Московским патриархатом — опрос

52% верующих Украинской православной церкви, имеющей статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви, поддерживают идею о разрыве ее связей с РПЦ. Лишь 13% таких верующих такую идею не поддерживают, а 24% заявили, что им все равно. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В целом же 63% украинцев выступают за разрыв УПЦ и РПЦ, 10% выступают против, 18% заявили, что им все равно, а 9% затруднились с ответом.

Среди верующих образованной в декабре 2018 года Православной церкви Украины, не признаваемой РПЦ и большинством других автокефальных православных церквей, такой разрыв поддерживают 68% опрошенных, не поддерживают 11%.

В то же время среди украинских греко-католиков его поддерживают 88% респондентов, а против высказались лишь 3%. Наименьшей поддержкой разрыв связей УПЦ с Московским патриархатом пользуется среди атеистов: таковых лишь 50%, однако еще 39% заявили, что им все равно.

Опрос был проведен 8-9 марта среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, что 1 марта в Сети появилось видео, в котором несколько священников УПЦ из разных регионов по отдельности заявляют о прекращении поминания ими имени патриарха РПЦ Кирилла на службах из-за того, что тот не осудил развязывание Россией войны против Украины.

Они также призвали предстоятеля своей церкви Онуфрия созвать собор УПЦ, на котором поднять вопрос о неуместности ее дальнейшего пребывания в составе Московского патриархата и об "изменении канонического статуса церкви".

В ответ управляющий делами УПЦ митрополит Антоний призвал "не поддаваться на провокации", заявив, что все церковные вопросы должны рассматриваться и решаться "исключительно каноническим путем и соборным разумом, не под грохот боевых взрывов, а в мире Христовом и молитве". По его словам, эмоции в решении любых важных вопросов являются не лучшим советчиком, и сейчас все силы церковь должна сконцентрировать на пастырском служении и помощи всем нуждающимся.

Отметим при этом, что 7 марта в результате обстрелов, вызванных агрессией РФ, были разрушены две старинных деревянных церкви УПЦ — в селе Вязовка Житомирской области и в селе Заворичи Киевской области. Ранее же, 5 марта, от обстрелов пострадал ее же храм в селе Бобрик Киевской области, а во время обстрелов Харькова 2-3 марта были повреждены Успенский собор, а также Антониевский храм и церковь Жен-мироносиц.

В Министерстве культуры и информационной политике в ответ призвали граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых культовых учреждений и объектов исторического наследия.