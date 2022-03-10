Більшість віруючих УПЦ підтримують ідею її розриву із Московським патріархатом — опитування

52% віруючих Української православної церкви, що має статус самоврядної церкви з правами широкої автономії у складі Російської православної церкви, підтримують ідею щодо розриву її зв'язків із РПЦ. Лише 13% таких віруючих таку ідею не підтримують, а 24% заявили, що їм байдуже. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Загалом же 63% українців виступають за розрив УПЦ і РПЦ, 10% виступають проти, 18% заявили, що їм байдуже, а 9% не змогли дати відповідь.

Серед вірян створеної у грудні 2018 року Православної церкви України, яка не визнається з РПЦ та більшістю інших автокефальних православних церков, такий розрив підтримують 68% опитаних, а не підтримують 11%.

Водночас, серед українських греко-католиків його підтримують 88% респондентів, а проти висловилися лише 3%. Найменшою підтримкою розрив зв'язків УПЦ із Московським патріархатом користується серед атеїстів – таких лише 50%, проте ще 39% заявили, що їм байдуже.

Опитування було проведене 8-9 березня серед 1200 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що 1 березня в Мережі з'явилося відео, в якому кілька священиків УПЦ із різних регіонів окремо заявляють про припинення згадування ними імені патріарха РПЦ Кирила на службах через те, що той не засудив розв'язання Росією війни проти України.

Вони також закликали предстоятеля своєї церкви Онуфрія скликати собор УПЦ, на якому порушити питання щодо недоречності її подальшого перебування у складі Московського патріархату та про "зміну канонічного статусу церкви".

У відповідь керуючий справами УПЦ митрополит Антоній закликав "не піддаватися на провокації", заявивши, що всі церковні питання мають розглядатися та вирішуватися "виключно канонічним шляхом та соборним розумом, не під буркіт бойових вибухів, а у світі Христовому та молитві". За його словами, емоції у вирішенні будь-яких важливих питань є не найкращим порадником, і зараз усі сили церква має сконцентрувати на пастирському служінні та допомозі всім нужденним.

Зазначимо при цьому, що 7 березня внаслідок обстрілів, спричинених агресією РФ, було зруйновано дві старовинні дерев'яні церкви УПЦ — у селі В'язівка Житомирської області та в селі Заворичі Київської області. Раніше ж, 5 березня, від обстрілів постраждав її ж храм у селі Бобрик Київської області, а під час обстрілів Харкова 2-3 березня було пошкоджено Успенський собор, а також Антоніївський храм та церкву Жон-мироносиць.

У Міністерстві культури та інформаційній політиці у відповідь закликали громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнувань та пошкоджень російськими військами будь-яких культових установ та об'єктів історичної спадщини.