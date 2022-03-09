"Для Гааги": Минкульт начал сбор данных о разрушениях оккупационными войсками РФ объектов культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики объявило сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Агрессия России сопровождается передвижением тяжелой военной техники, ракетными и авиаударами, артиллерийскими обстрелами украинских городов и сел. Призываем свидетелей разрушения культурного наследия из всех регионов Украины присылать фото или видео доказательств МКИП через ресурс culturecrimes.mkip.gov.ua", - говорится в нем.

Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Отмечается, что предоставленные верифицированные материалы в дальнейшем могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.

В ведомстве напоминают, в частности, что в результате наступления российских войск был уничтожен историко-краеведческий музей в поселке Иванков Киевской области.

В результате ракетно-бомбовых ударов, нанесенных российскими войсками по Харькову и Чернигову, частично разрушенными и поврежденными оказались десятки памятников архитектуры и истории.

Значительные разрушения получил архитектурный памятник – здание бывшего кинотеатра имени Щорса в центре Чернигова, историческое здание школы по улице Шевченко в Харькове.

Кроме того, сильные повреждения получила деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1862 года в селе Вязовка Житомирской области, а также Свято-Георгиевская церковь 1873 года в селе Заворичи Киевской области.

Также есть информация о локальных повреждениях в результате российских бомбардировок Успенского собора в Харькове и ансамбля Троицко-Ильинского монастыря в Чернигове.

"Зафиксированные неоднократно примеры повреждений именно общественных и культовых сооружений свидетельствуют о неизбирательности совершенных российскими войсками обстрелов, являющихся бесспорными признаками военных преступлений, совершенных Российской Федерацией по отношению к украинскому народу и его культурному наследию", - подчеркивают в министерстве.

В качестве примеров повреждений, свидетельства которых следует присылать, называются повреждения старинных зданий (памятников архитектуры), исторических кладбищ, памятников, религиозных сооружений, произведений искусства, памятников природы, зданий заведений культуры – театров, музеев, библиотек.

Также стоит присылать фото- и видеосвидетельства разрушение археологических объектов – курганов, валов древних земляных укреплений, мест раскопок.

Помимо этого, Минкульт призывает сообщать о фактах ранения/гибели гражданских лиц в результате применения силы и оружия оккупантом в ходе попыток повреждения культурных объектов и фактах захвата имущества, ограбления оккупантами музеев, библиотек и других учреждений культуры.