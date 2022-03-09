Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)

Вечером 8 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору города Сумы, в результате чего погибли 22 человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной госадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, среди погибших трое детей. Первоначально было известно о двух жертвах среди детей.

Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Все погибшие являются членами одной семьи.

Живицкий рассказал, что первое попадание снаряда пришлось на жилые дома города. Бомба прилетела в частный дом по улице Роменская и уничтожила его полностью.

"В доме было девять человек, все погибли. Шесть домов разрушены полностью. Еще около двух десятков соседних домов разрушены частично", – написал глава ОВГА.

“Дом, офис агрофирмы и автомобиль уничтожены. Один человек погиб, еще один травмирован. Третью бомбу россияне сбросили на базу отдыха "Солнечная поляна". К счастью, ни один человек не погиб, но 4 получили ранения”, – рассказал Живицкий.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта российская армия нанесла удары по городам и селам Житомирской и Харьковской областей.

По предварительным данным, вследствие бомбардировок погибли 3 ребенка, двое из них родились в 2021 году.

7 марта российские оккупационные войска нанесли удары по жилым кварталам в Сумах и Ахтырке. Тогда погибли 10 людей.