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Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)

Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)
Фото: Telegram/Дмитрий Живицкий

Вечером 8 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору города Сумы, в результате чего погибли 22 человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной госадминистрации Дмитрий Живицкий.

Фото 2 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)
Фото 3 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)

По его словам, среди погибших трое детей. Первоначально было известно о двух жертвах среди детей.

Фото 4 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)
Фото 5 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)

Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Все погибшие являются членами одной семьи.

Живицкий рассказал, что первое попадание снаряда пришлось на жилые дома города. Бомба прилетела в частный дом по улице Роменская и уничтожила его полностью.

"В доме было девять человек, все погибли. Шесть домов разрушены полностью. Еще около двух десятков соседних домов разрушены частично", – написал глава ОВГА.

Фото 6 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)
Фото 7 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)

Фото 8 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)

“Дом, офис агрофирмы и автомобиль уничтожены. Один человек погиб, еще один травмирован. Третью бомбу россияне сбросили на базу отдыха "Солнечная поляна". К счастью, ни один человек не погиб, но 4 получили ранения”, – рассказал Живицкий.

Фото 9 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)
Фото 10 — Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта российская армия нанесла удары по городам и селам Житомирской и Харьковской областей.

По предварительным данным, вследствие бомбардировок погибли 3 ребенка, двое из них родились в 2021 году.

7 марта российские оккупационные войска нанесли удары по жилым кварталам в Сумах и Ахтырке. Тогда погибли 10 людей.

Автор:
Дмитрий Нарожный