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Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)
Вечером 8 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору города Сумы, в результате чего погибли 22 человека.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной госадминистрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, среди погибших трое детей. Первоначально было известно о двух жертвах среди детей.
Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Все погибшие являются членами одной семьи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Живицкий рассказал, что первое попадание снаряда пришлось на жилые дома города. Бомба прилетела в частный дом по улице Роменская и уничтожила его полностью.
"В доме было девять человек, все погибли. Шесть домов разрушены полностью. Еще около двух десятков соседних домов разрушены частично", – написал глава ОВГА.
“Дом, офис агрофирмы и автомобиль уничтожены. Один человек погиб, еще один травмирован. Третью бомбу россияне сбросили на базу отдыха "Солнечная поляна". К счастью, ни один человек не погиб, но 4 получили ранения”, – рассказал Живицкий.
Напомним, в ночь с 8 на 9 марта российская армия нанесла удары по городам и селам Житомирской и Харьковской областей.
По предварительным данным, вследствие бомбардировок погибли 3 ребенка, двое из них родились в 2021 году.
7 марта российские оккупационные войска нанесли удары по жилым кварталам в Сумах и Ахтырке. Тогда погибли 10 людей.