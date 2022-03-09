Российские оккупанты нанесли удары по жилым домам Житомирской и Харьковской областей: три ребенка погибли

В ночь с 8 на 9 марта российская армия нанесла удары по городам и селам Житомирской и Харьковской областей. По предварительным данным, вследствие бомбардировок погибли 3 ребенка, двое из них родились в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ближе к 21:00 8 марта в городе Малин Житомирской области оккупанты нанесли авиационный удар по жилым домам. В результате захватчики разрушили 7 частных одноэтажных домов. В момент бомбардировки погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 года рождения.

На месте работают спасатели. Сотрудники ГСЧС ликвидируют возгорания и достают людей из-под завалов.

Ночью оккупанты продолжили бомбить Харьковскую область. За период с вечера 8 марта по утро 9 марта захватчики сбросил не меньше чем 3 неуправляемые авиабомбы на небольшое село Донец.

"Одна из них попала в фундамент двухэтажного дома. Дом разрушился мгновенно. К счастью, 3-м жильцам удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще одного вытащили спасатели", — отметили в ГСЧС.

Однако в результате авиаудара также есть погибшие. Волонтеры и спасатели достали из-под завалов тела 2-х погибших людей, среди которых 7-летний ребенок.

В ГСЧС предупреждают, что оккупанты наносят удары хаотично, без стратегии и логики.

"Исходя из географии авиаударов, в опасности находятся все граждане, независимо от того, проживают ли они в крупном мегаполисе или в частном доме где-то в далеком селе. Понять логику вражеских бомбардировок невозможно", — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 7 марта российские оккупационные войска нанесли удары по жилым кварталам в Сумах и Ахтырке. Тогда погибли 10 людей. Сегодня же, 9 марта, вражеская авиация снова нанесла удар по жилым домам в Сумах.

"Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из-под завалов домов удалось спасти 5 человек, из них 2 ребенка. Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома", - сообщили в ГСЧС.

Ранее, 3 марта, в Ахтырке Сумской области в результате авиаудара оказалась разрушенной теплоэлектроцентраль.

По данным спасателей, на месте обнаружены тела двух погибших. Кроме того, из-под завалов достали травмированную женщину, которую передали медикам. Работы по разбору завалов ведутся 14 бойцами ГСЧС с тремя единицами техники.