Російські окупанти завдали ударів по житлових будинках Житомирської та Харківської областей: троє дітей загинули

У ніч із 8 на 9 березня російська армія завдала ударів по містах та селах Житомирської та Харківської областей. За попередніми даними, внаслідок бомбардувань загинули 3 дитини, двоє з них народилися у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Ближче до 21:00 8 березня у місті Малин Житомирської області окупанти завдали авіаційного удару по житлових будинках. В результаті загарбники зруйнували 7 приватних одноповерхових будинків. У момент бомбардування загинуло 5 людей, з них 2 дітей 2021 року народження.

На місці працюють рятувальники. Співробітники ДСНС ліквідують загоряння та дістають людей з-під завалів.

Вночі окупанти продовжили бомбардувати Харківську область. За період з вечора 8 березня по ранок 9 березня загарбники скинули не менше ніж 3 некеровані авіабомби на невелике село Донець.

"Одна з них потрапила у фундамент двоповерхового будинку. Будинок зруйнувався миттєво. На щастя, 3-м мешканцям вдалося самостійно вибратися з-під завалів. Ще одного витягли рятувальники", - зазначили у ДСНС.

Проте внаслідок авіаудару також є загиблі. Волонтери та рятувальники дістали з-під завалів тіла 2-х загиблих людей, серед яких 7-річна дитина.

У ДСНС попереджають, що окупанти завдають ударів хаотично, без стратегії та логіки.

"Виходячи з географії авіаударів, у небезпеці перебувають усі громадяни, чи незалежно від того, проживають вони у великому мегаполісі чи в приватному будинку десь у далекому селі. Зрозуміти логіку ворожих бомбардувань неможливо", — резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, 7 березня російські окупаційні війська завдали ударів по житлових кварталах у Сумах та Охтирці. Тоді загинуло 10 людей. Сьогодні ж, 9 березня, ворожа авіація знову завдала удару по житлових будинках у Сумах.

"Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з-під завалів будинків вдалося врятувати 5 людей з них 2 дитини. Також в результаті авіаудару знищено 2 житлові будинки", - повідомили в ДСНС.

Раніше, 3 березня, в Охтирці Сумської області внаслідок авіаудару виявилася зруйнованою теплоелектроцентраль.

За даними рятувальників, на місці виявлено тіла двох загиблих. Крім того, з-під завалів дістали травмовану жінку, яку передали медикам. Роботи з розбору завалів ведуться 14 бійцями ДСНС із трьома одиницями техніки.