Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)

Увечері 8 березня російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Суми, внаслідок чого загинули 22 особи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової держадміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, серед загиблих троє дітей. Спочатку було відомо про дві жертви серед дітей.

Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло хлопчика. Усі загиблі є членами однієї сім'ї.

Живицький розповів, що перше влучення снаряда прийшлося по житлових будинках міста. Бомба прилетіла у приватний будинок по вулиці Роменська і знищила його вщент.

"У будинку було дев'ятеро людей, всі загинули. Шість будинків зруйновано повністю. Ще близько двох десятків сусідніх будинків зруйновано частково", — написав голова ОДА.

“Будинок, офіс агрофірми та автомобіль знищені. Одна людина загинула, ще одна травмована. Третю бомбу росіяни скинули на базу відпочинку "Сонячна поляна". На щастя, жодна людина не загинула, але 4 отримали поранення”, – розповів Живицький.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 березня російська армія завдала ударів по містах та селах Житомирської та Харківської областей.

За попередніми даними, внаслідок бомбардувань загинули 3 дитини, двоє з них народилися у 2021 році.

7 березня російські окупаційні війська завдали ударів по житлових кварталах у Сумах та Охтирці. Тоді загинуло 10 людей.