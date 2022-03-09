Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Події
Дата публікації

Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)

Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)
Фото: Telegram/Дмитрий Живицкий

Увечері 8 березня російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Суми, внаслідок чого загинули 22 особи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової держадміністрації Дмитро Живицький.

Фото 2 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)
Фото 3 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)

За його словами, серед загиблих троє дітей. Спочатку було відомо про дві жертви серед дітей.

Фото 4 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)
Фото 5 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)

Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло хлопчика. Усі загиблі є членами однієї сім'ї.

Живицький розповів, що перше влучення снаряда прийшлося по житлових будинках міста. Бомба прилетіла у приватний будинок по вулиці Роменська і знищила його вщент.

"У будинку було дев'ятеро людей, всі загинули. Шість будинків зруйновано повністю. Ще близько двох десятків сусідніх будинків зруйновано частково", — написав голова ОДА.

Фото 6 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)
Фото 7 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)

Фото 8 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)

“Будинок, офіс агрофірми та автомобіль знищені. Одна людина загинула, ще одна травмована. Третю бомбу росіяни скинули на базу відпочинку "Сонячна поляна". На щастя, жодна людина не загинула, але 4 отримали поранення”, – розповів Живицький.

Фото 9 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)
Фото 10 — Війська РФ завдали авіаудару по Сумах, загинули 22 особи (ФОТО)

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 березня російська армія завдала ударів по містах та селах Житомирської та Харківської областей.

За попередніми даними, внаслідок бомбардувань загинули 3 дитини, двоє з них народилися у 2021 році.

7 березня російські окупаційні війська завдали ударів по житлових кварталах у Сумах та Охтирці. Тоді загинуло 10 людей.

Автор:
Дмитро Нарожний