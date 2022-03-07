В ГСЧС показали последствия российских авиаударов по Коростеню, Овручу и Малину (ФОТО)

Около 21:00 6 марта по городам в северной части Житомирской области были нанесены авиаудары, повлекшие разрушение ряда зданий и гибель по меньшей мере одного человека. Об этом сообщили утром в понедельник областные управления полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Малине авиаудар пришелся по центральной площади города. Разрушено двухэтажное здание, повреждена Свято-Покровская церковь, уничтожены три автомобиля, в близлежащих помещениях повреждены окна, двери и стены.

В частности, взрывной волной повреждены окна 13-й пожарно-спасательной части. Жертв и постражавших среди личного состава нет. При этом в полицию поступила информация об одном погибшем в результате обстрела 1974 года рождения. Также сообщается о трех травмированных гражданах.

Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области

В Овруче разрушено здание центра занятости, взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. По данным ГСЧС, полностью разрушены два двухэтажных жилых дома. В полиции же отмечают, что практически уничтожено до десяти частных домов.

"Продолжаются работы по разбору завала подвального помещения одного из домов, где могут находиться люди. Известно, что медицинская помощь оказывалась двум травмированным без их госпитализации", - сообщили правоохранители.

В свою очередь, в Коростене ракетный обстрел был произведен по центральной части города: повреждены административные здания, окна и стены в близлежащих домах, в частности окна школы №2. По предварительным данным, пострадал один человек.

Напомним также, что в ночь на 7 марта продолжились бомбардировки Харькова. По данным ГСЧС, под завалами зданий нашли тела восьми погибших. Накануне же противник нанес ракетный удар по аэропорту Винницы, что привело к гибели как минимум девяти человек.