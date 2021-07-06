За год доля верующих ПЦУ среди православных выросла с 48% до 58% — опрос

С июня 2020 до июня 2021 года доля верующих Православной церкви Украины среди украинских православных выросла с 48% до 58%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь, доля верующих Украинской православной церкви (Московский патриархат) выросла с 21,5% до 25,4%. Рост обеих конфессий произошел за счет тех, кто год назад называл себя православным без конкретизации — их число убавилось с 23% до 12%. Кроме того, с 7,5% до 4,3% сократилась доля затрудняющихся с ответом или отказывающихся от него.

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В целом же 72,7% респондентов заявили, что являются православными (против 71,4% годом ранее). С 8,4% до 8,8% выросло число приверженцев Украиной греко-католической церкви, с 1,8% до 2,3% — протестантских церквей, а с 1,4% до 2,3% — других христианских церквей. Еще 0,9% украинцев, как и в июне-2020, заявили, что они римо-католики.

В то же время с 7,8% до 6,8% сократилась доля называющих себя атеистами. Кроме того, опрос выявил в Украине 0,2% мусульман и 0,1% иудеев (последних годом ранее было зафиксировано 0,3%).



Доля относящихся к ПЦУ позитивно за год выросла с 42,4% до 52%, нейтрально — сократилась с 37,2% до 33,9%, негативно — с 10,3% до 9,2%.

Отношение к УПЦ с прошлого июня почти не изменилось: позитивно относятся 23,6%, нейтрально 36,8%, а вот негатив несколько вырос за счет не определившихся ранее — с 31,6% до 34,8%.

К УГКЦ же основная масса не определившихся ранее стала относиться нейтрально — всего таковых теперь 49,6%. Еще 36,1% относятся к этой церкви позитивно и лишь 6,6% негативно.



Положительно относящихся к предстоятелю ПЦУ Епифанию за год стало больше на более чем 10 процентных пунктов — 44,8%, почти на такую же величину уменьшилось число неопределившихся. Относящихся к Епифанию негативно стало меньше — с 7,5% до 5,7%.

К предстоятелю УПЦ Онуфрию позитивно относятся 20,2% (при 18,6% годом ранее), но негативное отношение по-прежнему преобладает и даже выросло больше, чем позитивное — с 25,9% до 29,4%.

В свою очередь, к главе УГКЦ Святославу относительное большинство в 42,1% относится нейтрально, 30,6% позитивно и лишь 4,2 негативно.



В случае гипотетического объединения двух православных церквей главой объединенной структуры 25,6% хотели бы видеть Епифания, 12,2% — Онуфрия, 1,2% — другого священника, однако большинство в 54,9% с ответом затруднились, а 6,2% дать его отказались.

При включении в опрос главы УГКЦ Святослава 9,4% заявили, что бы хотели видеть его в такой роли. 20,2% все же высказались за Епифания, 10,5% за Онуфрия, а 0,5% — за другого священника. 52,2%, однако, все так же затруднились с ответом, а 7,2% отказались от него.

К планируемому визиту в Украину 24 августа предстоятеля Константинопольской православной церкви Варфоломея позитивно относится 57,3% опрошенных, негативно — 6,4%. Среди верующих ПЦУ будут рады такому визиту 72,4%, не рады — лишь 2,5%, среди верующих УПЦ — соответственно 49% и 14,6%. При этом половина атеистов относится к этому безразлично, еще 34,6% позитивно, а 15,3% — негативно.



Кроме того, респондентов попросили отнести ту или иную православную церковь к предлагаемым характеристикам, которым она, по их мнению, больше соответствует. Так, 52,7% считают, что объединяет общество ПЦУ, а 12,7% — УПЦ.

Независимой от политиков 33,8% больше считают ПЦУ, 12,9% — УПЦ, но 60,1% затруднились с ответом. В свою очередь, зависимой от иностранных структур считают УПЦ 34,7% опрошенных, а УПЦ выбрали 24,3%.

Пытающейся дестабилизировать ситуацию в Украине УПЦ считают 42,5% респондентов, в то время как ПЦУ — 20,6%. Лишь 7,9% выбрали ПЦУ как больше подходящую под описание "коррумпированной", 37,6% же выбрали УПЦ, в большинство в 54,5% затруднились с ответом.



Также 40,9% опрошенных оценили протесты сторонников УПЦ как попытку дестабилизировать ситуацию в стране, а 23,9% — как борьбу против гонений в свой адрес. Причем среди сторонников самой церкви, по данным опроса, 41,7% считают это борьбой против гонений, но набралось и 16,2% сторонников первой версии, хотя относительное большинство в 42,1% с ответом затруднилось.



Опрос был проведен 25-28 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1003 респондентов из всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%.