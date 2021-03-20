Происшествия вчера, 16:28

Аннексия Крыма: из 49 приходов ПЦУ на полуострове осталось только 5 — ООН

Последователей Свидетелей Иеговы оккупационная власть продолжает преследовать по обвинению в экстремизме

Фото: facebook.com/kanalDOM Фото: facebook.com/kanalDOM
Фото: facebook.com/kanalDOM

В оккупированном Крыму нарушается право на свободу вероисповедания, продолжаются преследования Православной церкви Украины (ПЦУ) и последователей Свидетелей Иеговы.

Об этом рассказал представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько в интервью телеканалу "Дом".

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"В 2020 году количество приходов сократилось с 49, действовавших до оккупации, до 5 приходов в настоящее время, а количество священнослужителей данной церкви — с 22 до 4-х", — сообщил он.

По словам Хилько, в оккупированном Крыму могут действовать только те религиозные организации, церкви, которые получили местную регистрацию.

При этом Крымской епархии ПЦУ отказывают в перерегистрации по формальным основаниям. В связи с этим существенно сократилось число приходов и количество священнослужителей ПЦУ.

Также отмечается, что ПЦУ может утратить свои самые культовые сооружения в Крыму.

"Речь идет о выселении приходов в Симферополе и о сносе помещения церкви в Евпатории. По двум таким делам уже вынесены "судебные решения", — доложил Хилько.

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Он также рассказал, что последователей Свидетелей Иеговы оккупационная власть продолжает преследовать по обвинению в экстремизме.

"В 2020 году как минимум два человека отбывали наказание уже в Российской Федерации, после их депортации из Крыма. Это мы говорим о жителях Крыма. В целом в 2020 году последователи Свидетелей Иеговы подвергались преследованию, в их домах проходили обыски. За год было задокументировано 19 таких обысков. А в октябре 2020 года минимум четырех человек задержали на территории Крыма по обвинению в связях со Свидетелями Иеговы", — подчеркнул Хилько.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия развернула машину по противодействию "Крымской платформе" с целью ее дискредитации и предотвращения участия в инаугурационном саммите представителей других стран.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму вступил в силу указ главы РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.

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