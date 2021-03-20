Россия запретила украинцам владеть землей в Крыму: вступил в силу указ Путина

В аннексированном Россией Крыму вступил в силу указ главы РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.

По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из которых граждане Украины, сообщает "РБК".

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"С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма", — говорится в сообщении.

В частности, ограничения введены в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

В то же время под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Указано, что тогда же Путин подписал указ, в соответствии с которым большинство районов оккупированного Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Кроме того, в 2021 году должен пройти первый международный саммит "Крымской платформы", который запланирован на август.

Напомним, украинская армия во время аннексии Крыма Россией в 2014 году планировала взять под контроль и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты, однако указанный план был отменен, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.