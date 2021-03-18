Кравчук поменял свое мнение о подаче воды в Крым: "За все несет ответственность Россия"

Первый президент Украины Леонид Кравчук поменял свое мнение относительно вопроса подачи воды в Крым и теперь убежден, что за ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации. Он стал одним из округов и теперь ответственность несет Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет — мы не знаем, кому эта вода пойдет: гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", — отметил Кравчук.

Первый президент допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше. Он не исключает, что РФ будет делать попытки получения воды с материковой Украины путем атак.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться. Я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь — эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду — ничего не получится", — подчеркнул Кравчук.

Напомним, ранее Леонид Кравчук, который также занимает пост главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, утверждал, что воду в аннексированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы".