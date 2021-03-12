Кравчук рассказал, когда планируют провести следующую встречу нормандской четверки

Следующая встреча лидеров стран нормандской четверки — Украины, Франции, Германии и России может состояться уже в апреле этого года.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает "Левый берег".

"Я знаю, что идет большая работа на уровне политических советников, где участвуют председатель Офиса президента Андрей Ермак, советник Путина Козак и другие. Они как раз решают главный вопрос — встреча на высшем уровне планируется, пожалуй, где-то в апреле, но как оно будет на самом деле — сказать трудно", — сообщил Кравчук.

Он пояснил, что предусмотреть деятельность или позицию России очень трудно, поскольку "они меняются каждый день".

Тем временем, представитель президента РФ прокомментировал возможность встречи в нормандском формате на высшем уровне. Он заявил, что "в графике Путина пока нет встречи лидеров четверки в апреле", передают российские издания.

В Кремле также якобы заявили, что никаких предложений, приглашений и других документов по нормандскому саммиту российской стороне не поступало.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что заинтересован любой ценой убедить президента США Джо Байдена и лидеров стран "нормандской четверки" о необходимости включения самого Байдена в эту группу для продвижения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам, дальнейшее продолжение работы в "стагнирующем формате четверки" грозит его полным исчерпанием.