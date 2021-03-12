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30 минут назад

Кравчук рассказал, когда планируют провести следующую встречу нормандской четверки

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе предполагает, что лидеры Украины, Франции, Германии и России встретятся в апреле

Нормандская встреча в 2019 году. Фото: Офис президента Нормандская встреча в 2019 году. Фото: Офис президента
Нормандская встреча в 2019 году. Фото: Офис президента

Следующая встреча лидеров стран нормандской четверки — Украины, Франции, Германии и России может состояться уже в апреле этого года.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает "Левый берег".

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"Я знаю, что идет большая работа на уровне политических советников, где участвуют председатель Офиса президента Андрей Ермак, советник Путина Козак и другие. Они как раз решают главный вопрос — встреча на высшем уровне планируется, пожалуй, где-то в апреле, но как оно будет на самом деле — сказать трудно", — сообщил Кравчук.

Он пояснил, что предусмотреть деятельность или позицию России очень трудно, поскольку "они меняются каждый день".

Тем временем, представитель президента РФ прокомментировал возможность встречи в нормандском формате на высшем уровне. Он заявил, что "в графике Путина пока нет встречи лидеров четверки в апреле", передают российские издания.

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В Кремле также якобы заявили, что никаких предложений, приглашений и других документов по нормандскому саммиту российской стороне не поступало.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что заинтересован любой ценой убедить президента США Джо Байдена и лидеров стран "нормандской четверки" о необходимости включения самого Байдена в эту группу для продвижения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам, дальнейшее продолжение работы в "стагнирующем формате четверки" грозит его полным исчерпанием.

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