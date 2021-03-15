В 2014 году армия Украины могла взять под контроль аэродромы в Крыму — генерал Назаров

Украинская армия во время аннексии Крыма Россией в 2014 году планировала взять под контроль и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты, однако указанный план был отменен.

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Назаров, сообщает "Крым.Реалии".

Известно, что Назаров был в составе военной делегации в Крым в 2014 году.

"Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Тем не менее, взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна", — сказал Назаров.

Он заявил, что боеготовых частей было более чем достаточно для того, чтобы не только оказывать сопротивление, но и применять его.

"Утвердили то, что надо подготовить силы и средства. Первый эшелон — это были высокомобильные десантные войска. Они должны были с нескольких аэродромов — Днепр, Львов, Озерное загрузиться на Ил-76 и АН-26. Самолетам была поставлена задача "взлететь", и они начали двигаться по указанному маршруту на аэродромы. Вертолетам была поставлена задача доставить командование сухопутных войск", — рассказал генерал.

При этом подразделения должны были прибыть на аэродромы, приближенные к Крыму: Кульбакино Николаевской области, Мелитополь, Херсон. И уже оттуда должны были перебрасываться на территорию Крыма, на аэродромы Саки, Бельбек, Кировск, Джанкой. И второй эшелон — сухопутный — должен был двигаться по перешейку, брать их под контроль.

По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, однако позднее его отменил начальник Генштаба Михаил Куцин.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны утвердил государственную Стратегию деоккупации Крыма. Она будет открытой для всех.

Кроме того, президент Владимир Зеленский призвал забыть о том, что Украина забудет об оккупированном Крыме. Он хочет разобраться с вопросом, кто создал условия для оккупации полуострова.