Громкий нейтралитет: что мешает президенту Зеленскому выстраивать свои отношения с ПЦУ

После официальной встречи президента Украины с патриархом Константинополя — Нового Рима Варфоломеем громко зазвучали голоса, что от Зеленского следует ожидать продолжения курса своего предшественника Петра Порошенко в поддержку Православной церкви Украины (ПЦУ).

Действительно, во время официального визита в Турцию президент Владимир Зеленский принял участие в молебне в Патриаршем храме Святого Георгия, а затем провел встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем. А накануне, 30 сентября, Кабинет Министров под руководством Дениса Шмыгаля создал в структуре секретариата КМУ новый отдел по вопросам религиозной политики, руководить которым назначили Андрея Юраша. Собственно, первым об этом в своем Facebook сообщил сам экс-глава Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры.

Украинская власть меняет курс? Действительно, первые полтора года после прихода на должность Владимир Зеленский просто игнорировал существование Православной церкви Украины. Еще недавно, в мае месяце Зеленский прокомментировал петицию с требованием передать Киево-Печерскую Лавру от УПЦ (МП) к ПЦУ в том плане, что религиозные вопросы — это не компетенция президента, а авторов воззвания отправил в Кабмин. Хотя о необходимости помогать ПЦУ говорили иностранные партнеры. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео во время визита в Киев в январе специально встретился с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Помпео особо подчеркнул, что ему "очень приятно" видеть, что ПЦУ признали Элладская и Александрийская церкви.

Однако официальная власть во главе с Зеленским продолжала игнорировать тему ПЦУ, несмотря на особое внимание со стороны США. Впрочем, и сейчас процесс налаживания отношений между Банковой и Православной церковью Украины будет непростым.

Хотя митрополит Епифаний демонстрирует политический нейтралитет, дистанцировавшись от экс-президента, внутри Православной церкви действует настоящее "боевое крыло" из рьяных сторонников Порошенко. Радикальное крыло в ПЦУ открыто грозит Зеленскому всеми карами небесными, всячески оскорбляет и разве что не проклинает действующего президента с амвона во время проповеди.

Только за последние несколько месяцев священнослужители ПЦУ породили несколько громких скандалов, когда публично поминали Зеленского, не стесняясь в выражениях.

В конце июля "отличился" архиепископ Харьковский и Изюмский ПЦУ Афанасий (в миру Владимир Шкурупий), который публично обвинил Зеленского в государственной измене. Как мы помним, в конце июля Трехстороння контактная группа в Минске договорилась о прекращении огня и "режиме тишины" на Донбассе.

В ответ архиепископ Афанасий в Facebook обвинил Зеленского в том, что тот "предал украинскую державу!" и потребовал отдать "прихвостней Путина под суд народного гнева!!!".

А чуть позже пламенный священнослужитель написал, что с весны прошлого года в его голове постоянно звучат слова "ДИВЛЮСЬ У ПРИЦІЛ Я І ДУМКУ ГАДАЮ — ЧОМУ Я НЕ СНАЙПЕР, ЧОМУ НЕ СТРІЛЯЮ?"

"Это, наверное, было ощущение, которое изо дня в день крепло, на ту ужасную измену Зеленского и генштаба ВСЦ, которую они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь", — пояснил архиепископ.

"Зеленский этим поступком поставил себя вне закона!!!!" — громогласно обвинил Афанасий.

Еще один громовержец — полтавский священник Александр Дедюхин, заработавший известность благодаря скандалам с оскорблениями в адрес Зеленского. Страница служителя ПЦУ в Facebook — это одна гневная проповедь против Зеленского, где обвинения в адрес президента чередуются с прославлением Петра Порошенко.

6 октября Дедюхин разместил в Facebook портрет Зеленского с пририсованными рогами, сопроводив гневным постом. "Нам сегодня нужно выйти на Майдан в своем городе", — призвал клирик ПЦУ.

По словам Дедюхина, Зеленский — это "генератор случайных фраз" и "бедоносец, временно исполняющий обязанности Президента Украины", изо рта которого проистекает "дурноватый поток сознания".

"Генератор случайных фраз, напрасноречивый бедоносец, временно исполняющий обязанности Президента Украины поехал на саммит "Украина — ЕС" в Брюссель искать банкомат, бо Коломойский хочет денег, а денег нет. По дороге он дал интервью изданию Politico Europe, где, традиционно, наговорил кучу глупостей и вранья.

Но вот что интересно. Ближайшее окружение воплощенного среднестатистического украинского жлоба у власти, настолько привыкло к дурноватому потоку сознания из уст нашего персонажа, что им текст сумбурного интервью показался не таким уж плохим, и они напечатали его на официальном портале президента", — пост Александра Дедюхина из группы "А що там у ПП — А що там у ЄС" в Facebook.

И, наоборот, в отличие от Зеленского, для Дедюхина олицетворение мудрого руководителя страны — это Порошенко. Даже лечение Порошенко в частной клинике стоимостью 400 долларов в сутки — это повод похвалить экс-президента. А еще — публично выразить надежду, что экс-президент еще вернется к управлению страной.

"Смотрите какая штука. Лечение Президента Порошенко обходится 11 тысяч гривен в сутки. Содержание Зеленского на 2021 год запланировано в размере 1 266 000 000 (один миллиард двести шестьдесят шесть миллионов) гривен, что составляет 3 468 493 (три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто три) гривны в сутки.

При этом Порошенко на лечение тратит свои деньги, а Зеленский тратит деньги налогоплательщиков, т.е. нас с вами", — сравнил священник.

"Пётр Алексеевич! Выздоравливайте уже скорее и возвращайтесь руководить страной! С Вами лучше и Вы гораздо выгоднее для рядового украинца!" — призвал Порошенко священник ПЦУ.

В августе Синод ПЦУ разрешил священникам баллотироваться в местные депутаты, постановив "благословить за каноничной икономией и далее архиереям и духовенству, где это выглядит целесообразным, баллотироваться в местные советы и принимать участие в их работе в качестве депутатов". Решение Синода стало еще одним проявлением нейтралитета со стороны Православной церкви, потому что руководство ПЦУ разрешило священникам самостоятельно выбирать, от какой партии идти в депутаті. А вот публично поддержать "Европейскую солидарность" руководство ПЦУ, как видим, отказалось. При этом многие священники баллотировались именно от партии экс-президента и публично агитировали за ЕС Петра Порошенко, хотя Синод прямо запретил агитацию за конкретную политическую силу.

"Священнослужители обязаны помнить, что являются пастырями для верующих разных политических убеждений, а поэтому не имеют права в любой форме навязывать пастве поддержку конкретной политической партии, противопоставляя ее другим партиям", — гласит решение Синода ПЦУ.

Конечно, на виду такие громовержцы как Шкурупий и Дедюхин, но на самом деле среди священников ПЦУ очень много сторонников Порошенко, разве что не таких эпатажных.

К примеру, от ЕС баллотировался благочинный ПЦУ Белоцерковского района Николай Гопайнич. "Если взять личность Петра Порошенко, который является лидером партии "Европейская солидарность", то он был последовательным в вопросе создания в Украине поместной Православной церкви", — так агитировал священник.

Благочинный Обуховского района Константин Мадзяновский тоже открыто поддерживал Порошенко. "Чрезвычайно большие заслуги в этом именно "Европейской солидарности" и ее лидера Петра Порошенко", — так охарактеризовал священник роль экс-президента в получении Томоса от Вселенского патриарха.

Итак, как видим, внутри Православной церкви Украины присутствуют как минимум три группы. Во-первых, это руководство ПЦУ во главе с Блаженнейшим Епифанием, который до последнего времени демонстрировал политический нейтралитет, чтобы оставить себе возможность сотрудничать с Зеленским. Во-вторых, это радикальная часть, представленная такими священнослужителями как Афанасий (Шкурупий), Александр (Дедюхин) etc.

Эта часть благочинных демонстрирует, что они вообще не признают Зеленского президентом, открыто оскорбляют главу государства, а ПЦУ считают чуть ли не личной конфессией Порошенко. Наконец, третья часть — умеренные сторонники Порошенко, которые не прибегают к оскорблениям Зеленского, но публично декларируют, что поддерживают "Европескую солидарность" и экс-президента. Понятно, что радикальное поведение части клира играет на руку Порошенко, потому что провоцирует конфликт между ПЦУ и действующей властью. Ведь неспроста призывы Афанасия (Шкурупия) отдать Зеленского под суд прозвучали в одно время с освящением храма ПЦУ в селе Бугаевка (Изюмский район, Харьковская область). Для освящения храма в Бугаевку прибыли шесть иерархов ПЦУ во главе с Епифанием, Афанасий тоже присутствовал там.

Что касается демонстративного политического нейтралитета Епифания и Синода, то эту проблему тоже можно решить. Не зря же в прессе периодически обсуждают планы Порошенко заменить Епифания на митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), либо другую более сговорчивую фигуру.

Поэтому одного желания Зеленского или Епифания теперь мало, так как на пути сотрудничества президента и Православной церкви Украины есть еще множество "подводных камней".